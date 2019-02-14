Динамо вирвало нічию в Олімпіакоса

Динамо розпочало виступ у раунді плей-оф Ліги Європи. У Греції кияни розписали мирову з Олімпіакосом.
Кияни пропустили швидкий гол від Хассана. Але вже до середини тайму Буяльський зрівняв рахунок. А наприкінці першої 45-хвилинки вже Діаш вивів греків вперед - 2:1.
Лише на останніх хвилинах матчу кияни змогли врятуватися від поразки завдяки голу Вербича. 2:2 - бойова нічия.
Ліга Європи
1/16 фіналу
14 лютого
Олімпіакос — Динамо 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 — 9 Хассан, 1:1 — 28 Буяльський, 2:1 — 40 Діаш, 2:2 — 90 Вербич.
Нагадаємо, текстова трансляція матчу Шахтар - Айнтрахт на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.