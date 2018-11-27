Футбольний агент жорстко висловився про воєнний стан. ФОТО

Футбольний агент Іван Пироженко висловився про запровадження воєнного стану в Україні.

Думками він поділився на своїй сторінці в Facebook.

"Чомусь сьогодні згадав свій стан чотири роки тому. Коли я жив ще в Дніпропетровську, коли я, і всі мої близькі були готові захищати свої сім'ї зі зброєю. Ми тоді повірили вам і готові були віддати за це свої життя. Але ви, панове політики, про***ли все: всю наше довіру, все, що було в нас чоловічого і патріотичного. Прикро с**а, прикро за хлопців які приїхали каліками, прикро за сім'ї, які втратили чоловіків і батьків. Як ви спите вночі?", — написав агент.