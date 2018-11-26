В окремих областях України введено воєнний стан. Як це вплине на спорт?

Верховна Рада України підтримала Указ президента Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні". За проголосували 276 депутатів.

Військовий стан введено на 30 діб і вступить в силу 28 листопада в 9.00.

Він діятиме в областях, розташованих вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Президент підкреслив, що обмежувати права громадян влада буде лише у випадку наземної російської воєнної агресії, тому на спортивні (футбольні в тому числі) змагання даний указ навряд чи вплине, хоча така ймовірність і існує.

Не виключений варіант, при якому поєдинки, що заплановані на територіях, де оголошено воєнний стан, будуть перенесені в інше місце або проведені при порожніх трибунах (адже Закон передбачає можливість заборони проведення масових заходів, хоча, судячи з відвідуваності окремих поєдинків, деякі матчі УПЛ можна назвати масовими заходами лише умовно).

Крім матчів чемпіонату, в Україні відбдуться ще три матчі єврокубків: Ворскла – Арсенал, Динамо – Яблонец та Шахтар – Ліон.

Нагадаємо, в неділю, 25 листопада, російський Чорноморський флот напав на Військово-Морські сили України в нейтральних водах після заборони на прохід Керченською протокою, захопивши три українських судна. За попередніми даними шість українських моряків поранені, в загальному 23 українця знаходяться в полоні, однак російська окупаційна влада в Криму підтверджує госпіталізацію трьох українських моряків.

Джерело - Чемпіон.

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