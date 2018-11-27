Як голосували представники спорту, щодо запровадження воєнного стану

У Верховній Раді України народні депутати більшістю голосів запровадили часткове введення воєнного стану на території країни.
Серед депутатів є нинішні і колишні представники спорту, які також віддали свої голоси на голосуванні.
Президент ФФУ Андрій Павелко - за
Віце-президент ФФУ і президент Таврії Сергій Куніцин - за
Чемпіон світу з плавання-1998 Денис Силантьєв - за
Президент Зорі Євген Геллер - відсутній
Колишній президент Чорноморця Леонід Клімов - за
Віце-президент ФФУ і голова Федерації важкої атлетики України Олександр Герега - за
Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго - відсутній
Віце-президент ФФУ і глава ФФ Донецької області Максим Єфімов - за
Президент Асоціації футболу інвалідів України Володимир Бандуров - відсутній
Голова ФФ Черкаської області Владислав Голуб - за
Представник виконкому ФФУ Вадим Івченко - за
Президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Іван Крулько - за
Голова Київської обласної федерації футболу Ярослав Москаленко - за
Голова ФФ Тернопільській області Тарас Юрик - за
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Джерело - ВРУ.