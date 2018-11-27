Як голосували представники спорту, щодо запровадження воєнного стану

У Верховній Раді України народні депутати більшістю голосів запровадили часткове введення воєнного стану на території країни.

Серед депутатів є нинішні і колишні представники спорту, які також віддали свої голоси на голосуванні.

Президент ФФУ Андрій Павелко - за

Віце-президент ФФУ і президент Таврії Сергій Куніцин - за

Чемпіон світу з плавання-1998 Денис Силантьєв - за

Президент Зорі Євген Геллер - відсутній

Колишній президент Чорноморця Леонід Клімов - за

Віце-президент ФФУ і голова Федерації важкої атлетики України Олександр Герега - за

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго - відсутній

Віце-президент ФФУ і глава ФФ Донецької області Максим Єфімов - за

Президент Асоціації футболу інвалідів України Володимир Бандуров - відсутній

Голова ФФ Черкаської області Владислав Голуб - за

Представник виконкому ФФУ Вадим Івченко - за

Президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Іван Крулько - за

Голова Київської обласної федерації футболу Ярослав Москаленко - за

Голова ФФ Тернопільській області Тарас Юрик - за

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Джерело - ВРУ.