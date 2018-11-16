Збірна Німеччини декласувала збірну Росії. Відеоогляд матчу

Збірна Німеччини в Лейпцигу в контрольній грі розгромила команду Росії - 3:0.

Слід зазначити, що всі питання у грі німці вирішили ще в першому тайми, забивши три голи за перші 45 хвилин.

За Бундесманшафт відзначились: Сане (8), Зюле (25) та Гнарбі (40).

Не пропустіть: Дивитися онлайн Словаччина - Україна: пряма трансляція 16.11.2018

Нагадаємо, що в Лізі Націй Хорвати в надвидовищному поєдинку перемогли Іспанію (3:2).

А вже сьогодні, 16 листопада збірна України в Лізі Націй зіграє поєдинок проти збірної Словаччини.

Джерело - Чемпіон.