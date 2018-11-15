Дивитися онлайн Словаччина - Україна: пряма трансляція 16.11.2018

Не пропустіть матч Ліги націй у групі Б Словаччина - Україна онлайн. Матч відбудеться 16.11.2018. Початок - 21:45.

Трансляцію Словаччина - Україна дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

В Україні пряму трансляцію гри Словаччина - Україна покажуть телеканали Україна та Футбол 1.

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Гру Словаччина - Україна онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Словаччина - Україна, матчу Ліги Націй можна починаючи з 21:40, а стартовий свисток пролунає о 21:25.

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Джерело - Чемпіон.