Дивитися онлайн Словаччина - Україна: пряма трансляція 16.11.2018

Мій профіль

Музичук зіграла внічию в першій півфінальній партії на Чемпіонаті світу

Сьогодні 14:46 963
Музичук зіграє з Лагно, Костенюк з Веньцзюнь: пряма онлайн-трансляція півфінальних ігор
Сьогодні 13:01 1212
Топ-10 найуспішніших трансферів Динамо
Сьогодні 07:55 3946 3
Ліга націй. Хорватія - Іспанія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 07:10 774
Лунін може змінити клуб
Вчора 19:34 1618
У ДТП загинув український чемпіон світу з армрестлингу
Вчора 18:44 2032 1
Марія Музичук вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:21 1192
Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство
Вчора 16:48 2834
Новіков - Чемпіон світу з греко-римської боротьби. ФОТО
Вчора 08:39 837
Зірковий український гравець отримав російське громадянство
13.11.2018 14:28 6562 2
Навколо спорту
Блоги
Рудий діамант українського футболу: Циганкову - 21. ВІДЕО
Рудий діамант українського футболу: Циганкову - 21. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:42 1572 1
Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство
Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство Максим Буйдин
Вчора 16:48 2834
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО Валерій Ручка
13.11.2018 13:54 925 1
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
12.11.2018 14:59 528
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 743
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 1113
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 9238
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1204
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
11.11.2018 09:44 1314
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою Андрій Твердохліб
11.11.2018 08:15 40171 2
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 19:08 2727
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 17:36 2405
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО Phillip Hess
10.11.2018 15:25 1041
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО Максим Буйдин
09.11.2018 20:24 1245
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью Максим Буйдин
09.11.2018 15:08 1260
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:03 Футбол Пластун привітав Циганкова з днем народження на тренуванні збірної. ВІДЕО 92
20:47 Футбол Коноплянка: Зі Словаччиною буде важкувато без лідерів 188
20:25 Футбол Тренер збірної Словаччини: З Україною націлені на перемогу 171
20:07 Футбол Шевченко: Словаччина мотивована команда із сильним складом 247
19:58 Бокс Хей вказав на помилки Усика у бою з Белью 521 1
19:44 Футбол Дивитися онлайн Словаччина - Україна: пряма трансляція 16.11.2018 219
19:35 Футбол Фред хоче піти з Манчестер Юнайтед 510
19:16 Футбол Вересу зарахували технічну поразку за зайву заміну 213
19:02 Футбол Ротань: Про гравців збірної України говорить вся Європа. ВІДЕО 289
18:43 Футбол Пиварич не зіграє за Хорватію проти Іспанії 239
18:25 Інше Медики розповіли про стан армерстлера, який вижив у жахливій ДТП 799
18:05 Футбол Хорватія - Іспанія: де дивитися матч Ліги націй 223
17:49 Футбол Клуби АПЛ погодилися на використання системи VAR 247
17:30 Футбол Хорватія приймає Іспанію, Бельгія - Ісландію. Усі матчі ігрового дня Ліги націй 342
17:24 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 30540 1
17:10 Футбол Захисник Шахтаря відновився від травми 334
16:55 Футбол Роналду заручився зі своєю дівчиною. ФОТО 1702
16:42 Блог Рудий діамант українського футболу: Циганкову - 21. ВІДЕО 1572 1
16:33 Футбол Збірна України прилетіла до Словаччини. ФОТО 935
16:13 Бокс Гарсія: Арум не пропонував мені бій з Ломаченком. ВІДЕО 464
15:54 Навколо спорту Костюк тренується в Парижі. ФОТО 393
15:33 Навколо спорту На літній гумі по сніжку: дружина Морозюка оголосила війну логіці. ВІДЕО 2627 1
15:33 Футбол В Англії обговорять введення VAR 266
15:09 Біатлон Журавок: Якщо дали шанс, то використовуватиму його 752
14:46 Шахи Музичук зіграла внічию в першій півфінальній партії на Чемпіонаті світу 963

Дивитися онлайн Словаччина - Україна: пряма трансляція 16.11.2018

Сьогодні 19:44 219 0
Дивитися онлайн Словаччина - Україна: пряма трансляція 16.11.2018

Не пропустіть матч Ліги націй у групі Б Словаччина - Україна онлайн. Матч відбудеться 16.11.2018. Початок - 21:45.

Трансляцію Словаччина - Україна дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

В Україні пряму трансляцію гри Словаччина - Україна покажуть телеканали Україна та Футбол 1.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Словаччина - Україна онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

  Також: Ярмоленко вчить гравців Вест Гема співати гімн України. ВІДЕО

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Словаччина - Україна, матчу Ліги Націй можна починаючи з 21:40, а стартовий свисток пролунає о 21:25.

  Читайте також: Топ-10 найуспішніших трансферів Динамо

 

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()