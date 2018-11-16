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Ліга націй: Словаччина - Україна: анонс і прогноз матчу

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Ліга націй: Словаччина - Україна: анонс і прогноз матчу

Словаччина - Україна

Ліга Націй УЄФА. Ліга В. Група 1. 4 тур

Стадіон ім. Антона Малатінського, Трнава,16 листопада, 21:45

Головний арбітр: Нікола Дабанович (Чорногорія)

Асистенти арбітра: Миловад Джукич, Александар Джиканович (обидва - Чорногорія) 

Четвертий рефері: Владан Тодорович (Чорногорія)

Супервмотивована Словаччина зустрінеться з національною збірною України, яка вже встигла забезпечити собі вихід з першого місця. 

Підопічні Яна Козака поки не змогли здобути балів у групі, однак мають усі шанси закінчити даний етап на другому місці. Збірна Словаччини наразі знаходиться в оптимальному складі, а найбільший головний біль у тренерського штабу викликає тактична складова гри, адже українці мають змогу експериментувати, як зі складом, так і схемами.

У Шевченка проблеми зовсім іншого характеру. Крім вже загаданих можливостей ротації, на полі точно не з'явиться травмований Ярмоленко. Однією з головних інтриг стане те, кого ж Андрій Миколайович випустить у центрі півзахисту. Так, у збірну вперше був викликаний Макаренко. Саме футболісту Андерлехта пророкують місце в основній обіймі більшість українських ЗМІ. Також, цікавим виглядає рішенння зробити перестановку в рамці воріт, випустивши Луніна.

Загалом, можливостей здивувати у Шевченка вистачає, тим паче, що результат не обтяжує. То ж чекаємо на яскравий футбол...

Орієнтовні склади:

Словаччина: Дубравка, Шатка, Шкртел, Шкрініар, Губочан, Куцка, Лоботка, Мак, Гамшик, Вайсс, Нємєцц

Україна: Лунін, Караваєв, Бурда, Ракицький, Миколенко, Макаренко, Малиновський, Циганков, Шапаренко, Коноплянка, Яремчук

Слова:

Ігор Пластун (гравець збірної України): "Зараз вже починається серйозна робота. Ми будемо тренуватися і ретельно готуватися до майбутніх матчів. Упевнений, у грі зі Словаччиною ми будемо мати гарний вигляд і покажемо клас нашої команди".

Сергій Болбат (гравець збірної України): "Відпрацьовували тактику, яка змінилася в порівнянні з минулими іграми. Будемо грати за іншою схемою, тому упор робився на тактику".

Павел Гапал (головний тренер збірної Словаччини): "Ми ознайомлені з положенням справ в групі і прорахували математичні шанси. Ми повинні взяти очки в матчі з Україною і в Прагу на матч з Чехією відправитися лише за перемогою, а не тримати в голові, що нам потрібно перемагати з різницею в два м'ячі".

Цікаві факти:

- збірна України не знає гіркоти поразок вже дев'ять матчів. Востаннє наша команда програвала хорватам у заключній зустрічі відбору на ЧС-2018 в жовтні 2017-го. Андрій Шевченко увійшов до п'ятірки тренерів української національної збірної за тривалістю серії без поразок. Компанію йому тут складають Йожеф Сабо, Олег Блохін, Михайло Фоменко та Валерій Лобановський.

 - словаки поки що не набрали жодного очка в двох попередніх матчах і попереду їх очікує ще два: крім поєдинку з українцями в понеділок вони зіграють проти Чехії. У разі двох поразок словаки вилетять до Ліги С.

 - востаннє Словаччина перемагала в офіційному матчі більше року тому: у жовтні 2017-го в кваліфікації до ЧС була обіграна Мальта (3:0). З тих пір вдавалося перемагати тільки в товариських іграх.

 - матч сьогодні стане дебютом на посаді головного тренера збірної Словаччини для Павела Гапала. 49-річний фахівець прийшов на посаду замість Яна Козака, який подав у відставку якраз таки через невдачі протягом заключного року.

 - Україна і Словаччина зустрічалися два місяці тому на "Арені Львів". Поєдинок завершився перемогою нашої збірної 1:0, а єдиний гол забив Андрій Ярмоленко з пенальті. Всього опоненти провели сім матчів (з урахуванням товариських). При трьох наших перемогах і трьох нічиїх один раз виграли словаки.

 - чорногорський арбітр Нікола Дабановіч вже знайомий українському вболівальнику по поточному сезону. Місяць тому він судив у Полтаві матч "Ворскли" та "Спортинга", в якому господарі поступилися 1:2. На рівні національних збірних з Україною та Словаччиною не перетинався.

Прогноз Чемпіона: 1:2

Джерело - Чемпіон.

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