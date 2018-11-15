Хорватія вирвала перемогу над Іспанією у Лізі націй

У матчі 5-го туру Ліги нації збірна Хорватії вирвала перемогу в Іспанії на останніх хвилинах матчу.

Хорватія відкрила рахунок у матчі на 54-й хвилині, коли після помили іспанських захисників вихід сам на сам реалізував Андрей Крамаріч.

Іспанія відігралася за дві хвилини зусиллями Даніеля Себальйоса, який забив з лінії воротарського майданчика.

На 69-й хвилині Хорватію знову вивів вперед Тін Єдвай, який головою розстріляв ворота, після навісу з флангу.

Іспанія відігралася на 78-й хвилині, коли Шіме Врсалько зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а Серхіо Рамос реалізував пенальті.

Хорвати вирвали перемогу у компенсований арбітром час, дубль оформив Єдвай.

Хорватія перемогла Іспанію 3:2.

Ліга націй

5-й тур

Ліга A

Група 4

Хорватія - Іспанія 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Крамаріч, 1:1 - 56 Себальйос, 2:1 - 69 Єдвай, 2:2 - 78 Рамос (пен.), 3:2 - 90+3 Єдвай

Нагадаємо, проти Іспанії за збірну Хорватії не зміг зіграти захисник Динамо Йосип Пиварич.

Раніше, у 1-му турі Ліги націй Іспанія розтрощила Хорватію на своєму полі з рахунком 6:0.

Джерело - Чемпіон.