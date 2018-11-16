Українці в Словаччині: фоторепортаж тренування збірної України

Сьогодні, 16 листопада, збірна України проведе заключну гру Ліги Націй в групі B.

Суперником українців стане аутсайдер групи збірна Словаччини.

Напередодні підопічні Андрія Шевченка провели тренування в Трнаві.

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Також керманич збірної України разом з Євгеном Коноплянкою провели традиційну передматчеву прес-конференцію

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Фото: Микола Васильков

Нагадаємо, що напередодні лідеру Динамо Віктору Циганкову виповнився 21 рік.

Раніше повідомлялося, що Ігор Пластун привітав Циганкова з уродинами.

Джерело - Чемпіон.