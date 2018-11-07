“F*ck you, Liverpool”, – сербські фанати "тепло" зустрічали суперника. ВІДЕО

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Црвена Звезда приймала Ліверпуль, де здобула сенсаційну перемогу.

Фанати сербського клубу завжди славились своєю надзвичайною підтримкою, і цей поєдинок також не став виключенням.

“F*ck you, Liverpool F*ck you!”, – вигукували прихильники Црвени Звезди у переповненій чаші домашнього стадіону.

A choreographed rendition of ‘f*** you Liverpool’ from the home fans #LFC pic.twitter.com/pawj1nlmkp — James Pearce (@JamesPearceEcho) 6 листопада 2018 р.

Джерело - Чемпіон.