“F*ck you, Liverpool”, – сербські фанати "тепло" зустрічали суперника. ВІДЕО

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Црвена Звезда приймала Ліверпуль, де здобула сенсаційну перемогу.

Фанати сербського клубу завжди славились своєю надзвичайною підтримкою, і цей поєдинок також не став виключенням.

A choreographed rendition of ‘f*** you Liverpool’ from the home fans #LFC pic.twitter.com/pawj1nlmkp