Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 6:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершено. Манчестер Сіті громить Шахтар вдома, тепер у "гірників" майже не залишилося шансів на плей-оф ЛЧ.

90' Гол. Забиває Манчестер Сіті вшосте. Жезус оформлює хет-трик. У центрі втратив м'яч Алан Патрік, Марез віддав на Жезуса, а той елегантно перекинув П'ятова.

90' Дві хвилини додає арбітр до основного часу.

89' З правого флангу увірвався в штрафний Марез і прострілив уздовж воріт на Жезуса, але цей пас перехопив Кривцов.

88' Прекрасний пас вирізав Марез в штрафний на Стерлінга, який обіграв П'ятова і пробив по порожніх воротах, але в самовідданому стрибку снаряд зупинив Ісмаїлі.

87' Делф довгим діагональним пасом запускав по флангу Мареза, але того випередив Матвієнко і вибив м'яч в аут.

86' Відверто відійшли на свою половину поля господарів. З такою впевненою перевагою можна вже і відпочити.

84' Гол. 5:0. Марез забиває. Отримав м'яч в штрафному суперника Гюндоган і перевів на протилежний кут, де Марез другим дотиком впевнено пробив по воротах. Снаряд полетів точно в дальній кут.

83' Пройшов по флангу Матвієнко, змістився в центр і пробив по воротах, але цей постріл заблокував захисник.

81' Підхопив м'яч на фланзі Матвієнко після пасу від Болбата і низом прострілив у штрафний, але цю передачу перехопив Стоунз.

80' Пауза в матчі. Опинився на газоні Кривцов і попросив медичної допомоги. Проблеми з гомілковостопом у захисника Шахтаря.

79' Зі штрафного Ракицький прекрасно пробив у ближню дев'ятку. У фантастичному стрибку Едерсон виручив свою команду.

77' Подвійна заміна від Пауло Фонсеки. Замість Майкона увійшов у гру Алан Патрік, а замість Тайсона - Веллінгтон Нем

76' Заміна в "городян". Замість Фернандіньо на поле виходить Фабіан Делф.

75' Знову невдала подача від Ракицького, дуже не вдало сьогодні грає Ярослав.

74' Чергвоий кутовий заробляє Шахтар.

73' Заміна у складі Ман Сіті. Замість Давіда Сільви виходить Ілкай Гюндоган.

72' Дубль від Жезуса. Без шансів для П'ятова.

70' Друге пенальті у ворота Шахтаря призначає суддя. Стовідсотковий фол від Степаненка.

69' Тонкий пас віддавав Сільва в штрафну на хід Сілві, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

67' Знову невдалий стандарт від "гірників" чергова подача і черговий винос від захисників Ман Сіті.

66' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Ісмаїлі і низом прострілив уздовж воріт, але від ноги Даніло сфера пішла на кутовий.

65' Намагалися втекти гості в контратаку, протягнув м'яч Тайсон на чужу половину поля, але, не дочекавшись підтримки партнерів, змушений був віддавати назад.

63' Перша заміна у складі "гірників". Замість Жуніора Мораеса на поле вийшов Кайоде.

62' Знову хороший навіс виконав Сільва з лівого флангу в напрямку Жезуса, але на цей раз у того з голови м'яч зняв Ракицький.

61' Перша заміна в нашому поєдинку. Замість Кайла Уокера гру продовжить Луїс Даніло.

59' Зі штрафного Ракицький навісив на дальню штангу, де міг замикати Кривцов, але програв він верхову дуель Стоунзу.

58' Хорошим розрізним пасом Матвієнко запускав в штрафну Коваленка, але той не зміг обробити м'яч як слід і втратив його в боротьбі з Ляпортом.

57' Втік по флангу Марез і низом прострілив в район одинадцятиметрової позначки, але тут м'яч перехопив Степаненко.

56' Тепер уже Сілва продавив суперника по флангу і від лицьової прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів так і не зміг замкнути пас на дальній штанзі.

55' На швидкості увірвався в штрафний суперника Сільва, обіграв двох суперників і впав на газон в боротьбі з Майконом. Знову свисток арбітра промовчав.

54' Довгим діагональним пасом Кривцов запускав по флангу Тайсона, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

53' Грамотно підставився в центрі поля Мораес і змусив Стоунса порушити правила. Штрафний удар виконають футболісти Шахтаря.

52' По флангу Вокер віддавав пас на хід Сілві, але той не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

50' Стерлінг повалив Матвієнка в штрафному майданчику Шахтаря і очікував на пенальті, але тут суддя роздивився епізод.

48' Гол. Забиває Стерлінг. Після передачі від Зінченка Стерлінг пройшов Степаненка та Майкона і пробив з-за меж штрафного майданчика точно в дальній кут воріт.

47' Шахтар намагається контролювати м'яч, але Сіті активно пресингує і забирає ініціатву у свої руки.

46' Розпочався другий тайм. "Городяни" з м'ячем.

Без додаткового часу завершився перший тайм, катастрофічна помилка від арбітра призвела до дуже не приємного рахунку 2:0, однак "гірникам" потрібно просто грати у свій футбол і насолоджуватися поєдинком.

44' Зачепився за м'яч в штрафному суперника Жезус і скинув під удар Сілві, але після удару останнього м'яч пройшов трохи вище поперечини.

43' М'яко закинув Сільва на хід Стерлінгу в штрафний суперника. Рахім прострілив уздовж воріт, але м'яч спокійно перехопив П'ятов.

42' Хороший розрізний пас виконав Тайсона в напрямку Мораеса, але того випередив Ляпорт і спокійно вибив м'яч в сторону.

41' Протягнув м'яч до чужого штрафного Тайсон і покотив під удар Коваленку, але після пострілу останнього м'яч полетів набагато вище поперечини.

40' Матвієнко довгим пасом шукав на чужій половині поля Болбата, але той програв верхову боротьбу за м'яч Марезу.

39' Тепер уже Зінченко в центрі поля буквально "скосив" Коваленка. Арбітр все бачив і призначив штрафний удар на користь гостей.

38' Пішла подача в штрафний майданчик, але захисники суперника без проблем вибили м'яч подалі.

37' Штрафний неподалік воріт Ман Сіті призначає арбітр, непоганий шанс для "гірників".

36' М'яко закинув Ракицький в штрафну, куди на всіх парах зміщувався Болбат, але в останній момент цей пас перехопив Стоунс.

35' Перехопив м'яч в центрі поля Степаненко і тут же запустив у прорив Тайсона, який віддав на Болбата, але Сергій втратив снаряд у боротьбі з Вокером.

34' Після серії рикошетів у штрафному гостей м'яч прилетів до Жезуса, який в один дотик пробив по воротах, але влучив у спину Кривцова.

33' Отримав м'яч на лівому фланзі Сільва і спробував прострелити в штрафний, але цей пас заблокував Коваленко.

32' Вискочив один на один з голкіпером Жезус після ідеального пасу від Сільви і пробив в дальній кут, але встиг повернутися Кривцов в оборону і в підкаті зупинив снаряд.

31' Обіграв на фланзі Матвієнко захисника, прибрав під себе і пробив в дальній кут, але м'яч заблокував Стоунс.

30' Змістився з флангу в штрафний суперника Сілва, але тут його зустрів Ракицький, який в чистому підкаті вибив снаряд за межі поля.

29' Хорошим розрізним пасом Тайсон виводив на ворота суперника Мораеса, але той програв швидкісну дуель Вокеру.

27' Отримав м'яч на фланзі Матвієнко і низом прострілив у штрафний під удар Болбату, але той із вбивчої позиції відправив м'яч на трибуни.

25' Повтори показали, що Стерлінг шипами вдарився об газон, після чого впав, а Матвієнко був практично в метрі від нього. Але, як то кажуть, арбітру видніше.

24' Гол. Забиває Ман Сіті. Дуже незрозумілий гол. Жезус розвів м'яч і П'ятова по кутам.

23' Пенальті у ворота Шахтаря призначає арбітр.Стерлінг втікав один на один з П'ятовим, вдарив у газон, впав, пенальті.

22' Намагаються розтягнути суперника по флангам господарі, використовуючи всю ширину поля, але надійно в обороні відпрацьовують "гірники" і не дають увійти у свій штрафний майданчик.

21' Закинув Матвієнко по правому фланзі на хід Мораесу, але того корпусом відтіснив Зінченко і дозволив м'ячу вийти за лицьову лінію.

20' Довгим пасом зі своєї половини поля Лапорт шукав у штрафному суперника Сільву, але той програв боротьбу за м'яч Матвієнку.

19' У верховій боротьбі Степаненка підштовхнув у спину Сільва. Штрафний удар на користь гостей призначив арбітр.

18' Заволодів ініціативою Шахтар, однак вийти з власної половини поля не вдається.

17' Прокинув Бернарду Сілва між ніг Степаненку і пробив з-за меж штрафного майданчику, але прямо в руки П'ятову.

15' Заспокоїли гру футболісти Сіті. Не дають Шахтарю зачепитися за м'яч.

13' Гол! Забиває Манчестер Сіті. Бернарду Сілва віддав точну передачу на Мареза, той накрутив на фланзі Ракицього і віддав точну передачу на Давіда Сільву, легкий гол для іспанця, третій поспіль у Лізі чемпіонів.

12' Швидка відповідь від Сіті. Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Зінченко і подав на дальню штангу, де пробив головою Жезус, але точно в руки П'ятову прилетіла сфера.

11' Хорошим пасом Матвієнко запустив у штрафну суперника на хід Мораесу, який пробив в дальній кут, але особливих проблем для Едерсона цей постріл не приніс.

9' Виконували "городяни" подачу з кутового, але Матвієнко вибив м'яч подалі.

8' Перехопив м'яч в центрі поля Степаненко і тут же закинув вперед на Коваленко, але той не зміг зачепитися за сферу в боротьбі з Вокером.

6' Хорошим розрізним пасом Сільва запустив по флангу Стерлінга, але той не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

5' Тікав по флангу Марез і на швидкості змістився в штрафний, але тут надійно в обороні відіграв Кривцов і відібрав сферу.

4' Навішував з правого флангу Марез на дальню штангу, де готовий вже був замикати Сільва, але програв він боротьбу за м'яч Ракицькому.

3' Пройшов по правому флангу Сілва і викотив в центр під удар Фернандіньо, але цей пас спокійно перехопив Майкон.

2' Манчестер Сіті контролює м'яч, Шахтар намагається активно пресингувати

1' Шахтар розпочинає матч передачею з центра поля.

Команди вийшли на футбольне поле, лунає гімн Ліги чемпіонів

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Юнацька команда Шахтаря розгромно поступилася МанСіті.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 7-го листопада, Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в 4-му турі Ліги чемпіонів

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію починаючи з 21:45.

Нагадаємо, що гірники в 3-му турі ЛЧ зазнали нищівної поразки від містян.

Наразі Шахтар посідає 3-ю сходинку в групі F.

Джерело - Чемпіон.