Фонсека хоче очолити клуб АПЛ

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека хотів би попрацювати в англійській Прем'єр-лізі
Про це повідомив сам наставник гівників.
"Звичайно, я хотів би очолити команду з Англії. Це мрія для будь-якого тренера. АПЛ – найкраща ліга в світі. Одного разу я хочу опинитися в клубі Прем'єр-ліги.
Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Шахтар: пряма трансляція 7.11.2018
Зараз я слідкую тільки за Манчестер Сіті. Також я фанат Гвардіоли. Я завжди хвалю гру його команд.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Яку саме команду АПЛ я б хотів очолити? Такої команди немає. Зараз я щасливий в Шахтарі і мої думки тільки про цей клуб", – сказав Фонсека.
Нагадаємо, Степаненко розповів, як гірники гратимуть проти МанСіті.
Читайте текстову трансляцію матчу на нашому сайті.
Джерело - football24.ua.