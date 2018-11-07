Фонсека хоче очолити клуб АПЛ

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека хотів би попрацювати в англійській Прем'єр-лізі

Про це повідомив сам наставник гівників.

"Звичайно, я хотів би очолити команду з Англії. Це мрія для будь-якого тренера. АПЛ – найкраща ліга в світі. Одного разу я хочу опинитися в клубі Прем'єр-ліги.

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Зараз я слідкую тільки за Манчестер Сіті. Також я фанат Гвардіоли. Я завжди хвалю гру його команд.

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Яку саме команду АПЛ я б хотів очолити? Такої команди немає. Зараз я щасливий в Шахтарі і мої думки тільки про цей клуб", – сказав Фонсека.