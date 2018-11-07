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Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз матчу ЛЧ

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Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз матчу ЛЧ

Манчестер Сіті - Шахтар

Ліга Чемпіонів. Група F, 4-й тур

Сіті оф Манчестер, Манчестер. 7 листопада, 22:00

Головний арбітр: Віктор Кашшаї (Угорщина)

Асистенти арбітра: Гйорги Рінг, Венцель Тот (Угорщина)

Четвертий арбітр: Пітер Береттян (Угорщина)

Після домашнього матчу в Шахтаря майже не залишилося шансів на подальший вихід у плей-офф ЛЧ. Однак відповідальність за рахунок у сьогоднішній грі перед донеччанами все ж залишається. По-перше, важливо не впасти лицем в бруд і все ж нав'язати боротьбу грізним англійцям. По-друге, є шанс зачепитися за третє місце і продовжити боротьбу вже в турнірі класом нижче - Лізі Європи.

  Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Шахтар: пряма трансляція 7.11.2018

Проти Шахтаря грає той фактор, що городяни зараз набрали прекрасну форму та шаленими темпами розмазують усіх суперників в АПЛ. Останнім, нагадаємо, кошеням в лапах собак Гвардіоли виявилися гості з півдня Англії - Саутгемптон. Рахунок матчу красномовно натякає - 6:1 на користь МанСіті. Крім того, у складі Гвардіоли відсутні проблеми з глибиною складу. Пояснюється це не лише повнотою обійми, а й фактичною відсутністю травмованих. Однак на фоні непристойно сильних ліній півзахисту та нападу, захист англійців уміє влаштувати ефектний привіз. Чим і може скористатися бразильська діаспора української команди.

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Порівняно з першим матчем у Фонсеки менше проблем. Фактично відновилися від травм лідери команди Тайсон та Марлос, але якщо перший зіграв у матчі з Динамо, то в останнього увійти в ігровий тонус можливостей не було. Цілий комплекс проблем залишився з грою в центрі поля та конкурентоздатністю бразильських виконавців, а саме Нема, Дентінью, Патріка. Болбат та Коваленко не готові повноцінно замінити Тайсона та Марлоса. 

Як висновок, сьогоднішній Шахтар катастрофічно відрізняється від зразка сезону 17/18, і не слід очікувати від підопічних Фонсеки результатів минулорічної давнини. Однак, це футбол...

Орієнтовні склади:

Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Компані, Ляпорт, Менді, Бернарду Сілва, Фернандінью, Давід Сілва, Стерлінг, Агуеро, Зане

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тайсон, Патрік, Болбат, Мораес

Слова

Пеп Гвардіола (головний тренер Манчестер Сіті): "Найважливіша гра для нас на даний момент - проти Шахтаря. Ми втратили очки в домашньому поєдинку з Ліоном, і тепер для нас кожен матч схожий на фінал. Потім у нас буде 3-4 дні, щоб підготуватися до дуелі з Манчестер Юнайтед".

Пауло Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Грати з Сіті завжди дуже складно. Перша гра довела, що проти них грати неймовірно важко. Важливо залишатися самими собою і грати у свій футбол. Проти такої команди не можна помилитися".

Цікаві факти:

- Команди зустрічалися в минулорічному розіграші ЛЧ на стадії групового етапу. Тоді в Манчестері городяни перемогли з рахунком 2:0, але в Харкові кроти були сильнішими та довели матч до перемоги 2:1;

- У минулому турі Манчестер Сіті перервав гольову серію Шахтаря в ЛЧ, яка тривала 9 матчів.

- Це лише четверта зустріч команд в історії

- В 2011-му році команди зіграли товариський матч, який завершився внічию 1:1. За гірників тоді забив Жадсон.

- Київське Динамо вибило Манчестер Сіті з Ліги Європи в сезоні 2010/11 на стадії 1/8 фіналу. Наша команда перемогла 2:0 вдома і поступилася 0:1 у гостях. Після цього городяни повністю зосередилися на АПЛ і вперше пробилися в Лігу чемпіонів.

- Суддею матчу буде Віктор Кашшаї. Це ім'я знайоме українській публіці по незарахованому пенальті у ворота збірної Англії в 2012-му році.

Прогноз Чемпіона: 4:1

Джерело - Чемпіон.

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