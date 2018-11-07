Юнацька команда Шахтаря розгромно поступилася МанСіті

Юнацька команда Шахтаря U-19 з великим рахунком поступилася на виїзді одноліткам з Манчестер Сіті.
Українці добре почали матч виграючи після першого тайму 1:0, проте після перерви посипалися, пропустивши в свої ворота 4 м'ячі.
4:1, і Шахтар після чотирьох турів з одним очком замикає турнірну таблицю і залишається з примарними шансами поборотися за друге місце в своїй групі.
Юнацька ліга УЄФА.
Група F
7 листопада
Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19 – 4:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Чех, 1:1 - 54 Річардс, 2:1 - 63 Річардс, 3:1 - 66 Гарр, 4:1 - 67 Гонсалес.
Основні команди зіграють сьогодні о 22:00
Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами завершився розгромною поразкою гірників.
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Джерело - Чемпіон.