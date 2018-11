Зінченко в стартовому складі Ман Сіті на матч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті приймає донецький Шахтар у 4-му турі Ліги чемпіонів. Команда Гвардіоли має шанс оформити вихід у плей-офф Ліги чемпіонів уже після 4-х турів.

Наставники команд визначилися зі складими на гру.

Відзначимо, що гравець збірної України Олександр Зінченко дебютує у стартовому складі команди Гвардіоли в ЛЧ.

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко, Фернандінью, Б. Сілва, Д. Сілва, Марез, Жезус, Стерлінг.

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тайсон, Ковлаенко, Болбат, Мораес.

Here’s how we line-up against Shakhtar tonight… 🙌



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Jesus



Subs | Muric, Danilo, Gundogan, Aguero, Delph, Sane, Otamendi#cityvfcsd #mancity pic.twitter.com/sQBfRK7cVo