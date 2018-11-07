Зінченко в стартовому складі Ман Сіті на матч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті приймає донецький Шахтар у 4-му турі Ліги чемпіонів. Команда Гвардіоли має шанс оформити вихід у плей-офф Ліги чемпіонів уже після 4-х турів.

Наставники команд визначилися зі складими на гру.

Відзначимо, що гравець збірної України Олександр Зінченко дебютує у стартовому складі команди Гвардіоли в ЛЧ.

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко, Фернандінью, Б. Сілва, Д. Сілва, Марез, Жезус, Стерлінг.

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тайсон, Ковлаенко, Болбат, Мораес.

Матч стартує о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами завершився розгромною поразкою гірників.

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Джерело - Чемпіон.