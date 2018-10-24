Ліга чемпіонів. Результати за 23 жовтня та турнірне становище в групах E, F, G, H

Напередодні в Европі відбулися матчі 3-го туру Ліги чемпіонів у групах E, F, G, H.

Зазначимо, що донецький Шахтар після поразки в Харкові від Манчестер Сіті посідає невтішне 4-те місце в квартеті F.

Група E

АЕК - Баварія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Мартінес, 0:2 - 63 Левандовський

Аякс - Бенфіка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Мазрауї

Група F

Гоффенхайм - Ліон 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 27 Траоре, 1:1 - 33 Крамарич, 2:1 - 47 Крамарич, 2:2 - 59 Ндомбеле, 2:3 - 67 Депай, 3:3 - 90+2 Жоелінтон

Шахтар - Манчестер Сіті 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Д.Сільва, 0:2 - 35 Ляпорт, 0:3 - Б.Сільва

Група G

Реал - Вікторія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Бензема, 2:0 - 56 Марсело, 2:1 - 79 Грошовський

Рома - ЦСКА 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Джеко, 2:0 - 43 Джеко, 3:0 - 50 Ундер

Група H

Янг Бойз - Валенсія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Бачуай, 1:1 55 пенальті, Оаро

Манчестер Юнайтед - Ювентус 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 17 Дібала

Джерело - Чемпіон.