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Тренер Світоліної: Перемога - хороший стимул приїхати в Австралію в чудовій формі

Вчора 23:14 235 0
Тренер Світоліної: Перемога - хороший стимул приїхати в Австралію в чудовій формі

Тренер Еліни Світоліної Ендрю Бетлс відреагував на припущення, що українка може повторити шлях Каролін Возняцкі.

Його слова наводить sport360.com.

"Здорово піти в міжсезоння на такій високій ноті. Це хороший стимул, щоб в Австралію вона приїхати у чудовій формі", —

Нагадаємо, представниця Данії минулого сезону перемогла на підсумковому турнірі, а потім виграла турнірі серії Гранд Слем

Нагадаємо, Світоліна розповіла про свою головну ціль. А її тренер розповів завдяки яким якостям їй вдалосяперемогти.

Джерело - sport360.com..

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