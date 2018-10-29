Тренер Світоліної: Перемога - хороший стимул приїхати в Австралію в чудовій формі

Тренер Еліни Світоліної Ендрю Бетлс відреагував на припущення, що українка може повторити шлях Каролін Возняцкі.

Його слова наводить sport360.com.

"Здорово піти в міжсезоння на такій високій ноті. Це хороший стимул, щоб в Австралію вона приїхати у чудовій формі", —