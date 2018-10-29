Тренер Світоліної: Перемога - хороший стимул приїхати в Австралію в чудовій формі

Тренер Еліни Світоліної Ендрю Бетлс відреагував на припущення, що українка може повторити шлях Каролін Возняцкі.
Його слова наводить sport360.com.
"Здорово піти в міжсезоння на такій високій ноті. Це хороший стимул, щоб в Австралію вона приїхати у чудовій формі", —
Нагадаємо, представниця Данії минулого сезону перемогла на підсумковому турнірі, а потім виграла турнірі серії Гранд Слем
Нагадаємо, Світоліна розповіла про свою головну ціль. А її тренер розповів завдяки яким якостям їй вдалосяперемогти.
Джерело - sport360.com..