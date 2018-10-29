Тренер Світоліної: Еліна від природи боєць

Тренер чемпіонки підсумкового турніру WTA Еліни Світоліної Ендрю Беттлс прокоментував успіх тенісистки.

Слова наставника наводить сайт sport360.com.

"Я не можу це нормально пояснити. Мабуть, через те, що вона до останнього моменту не знала, чи зіграє тут взагалі, на неї ніщо не тиснуло. Вона просто виходила і грала як могла, тому що втрачати їй було нічого. Вона чудовий гравець, і те, що друга половина року вийшла для неї складною, не зробив її гірше. На мою думку, вона просто повернулася до джерел, випустила весь негатив і просто заграла, ні про що не думаючи, так, що було реально видно, якої якості вона гравець. Вона від природи боєць, і це всі побачили в Сінгапурі. Влітку в неї не вірили, навіть вона сама почала сумніватися. Але тут вона просто вийшла і показала, на що здатна", — сказав Бетлс.