Світоліна: Grand Slam — моя ціль

Перша в історії України переможниця Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна заявила, що наступного сезону хоче захистити свій титул і поборотися за Grand Slam.

Слова тенісистки наводить Xsport.

"Це, безумовно, моя найбільша перемога і дуже приємно, що я завоювала її саме в Сінгапурі. Це прекрасне місто, щоб приймати Підсумковий турнір, але він проводиться тут востаннє. Буду з нетерпінням чекати можливості захистити свій трофей в Шеньчжені наступного року. Звичайно, Grand Slam — моя ціль. Я хочу перенести свою впевненість у 2019 рік і тоді подивимося, що з цього вийде. Поки нам потрібен час, щоб зрозуміти, що я зробила і проаналізувати погані та хороші речі, які сталися цього тижня. Потрібно просто посидіти з моєю командою після кількох тижнів відпочинку і відштовхуватися від цього", — сказала Світоліна.