Кравець обіцяє виправдати сподівання Шевченка. ФОТО

Нападник збірної України Артем Кравець відреагував на виклик до національної збірної.

У своєму акаунті Instagram він написав.

"Я шалено радий виклику в збірну. Це велика честь і відповідальність! Я б хотів сказати дещо від себе... За наш колектив в збірній, тренерський склад, уболівальників і країну. Я готовий віддати всі сили і фізичні, і моральні! Тому не сумнівайтеся в моїй готовності. Якщо я опинюся на полі, то залишу там всього себе!!! Зараз я граю мало, але, кажу вам відверто, це далеко не через футбольні здібності. І я виправлю цю ситуацію, чого б мені це не коштувало!!!", — написав футболіст.