Кравець обіцяє виправдати сподівання Шевченка. ФОТО

Нападник збірної України Артем Кравець відреагував на виклик до національної збірної.
У своєму акаунті Instagram він написав.
"Я шалено радий виклику в збірну. Це велика честь і відповідальність! Я б хотів сказати дещо від себе... За наш колектив в збірній, тренерський склад, уболівальників і країну. Я готовий віддати всі сили і фізичні, і моральні! Тому не сумнівайтеся в моїй готовності. Якщо я опинюся на полі, то залишу там всього себе!!! Зараз я граю мало, але, кажу вам відверто, це далеко не через футбольні здібності. І я виправлю цю ситуацію, чого б мені це не коштувало!!!", — написав футболіст.
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Я безмежно радий виклику в збірну, це велика честь і відповідальність! Я би хотів сказати дещо від себе... за наш колектив в збірній, тренерський штаб, вболівальників і країну 🇺🇦 я готовий віддати всі сили і фізичні, і моральні! Тому не сумнівайтесь в моїй готовності, якщо я з‘явлюсь на полі, то залишу всього себе там!!! На цей момент(!) я граю мало, але я вам скажу відверто, що це далеко не із-за футбольних якостей і я всіма способами виправлю цю ситуацію, чого б мені це не коштувало!!! Дякую всім за добрі слова 🙌🏼 Я безумно рад вызову в сборную, это большая честь и ответственность! Я бы хотел сказать кое что от себя... за наш коллектив в сборной, тренерский состав, болельщиков и страну 🇺🇦 я готов отдать все силы и физические, и моральные! Поэтому не сомневайтесь в моей готовности, если я окажусь на поле, то оставлю всего себя там!!! На данный момент(!) я играю мало, но я вам говорю откровенно, что это далеко не из-за футбольных качеств и я всеми способами исправлю эту ситуацию, чего бы мне это не стоило!!! Спасибо всем за хорошие слова 🙌🏼
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Джерело - Чемпіон.