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Шевченко знайшов заміну Бєсєдіну у збірній України

Сьогодні 18:15 233 0
Шевченко знайшов заміну Бєсєдіну у збірній України

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився, ким замінить форварда Динамо Артема Бєсєдіна, який не зможе допомогти "синьо-жовтим" у матчах проти Італії та Чехії.

Про це повідомляє федерація футболу України.

"Слідом за Віталієм Буяльським змушений залишити розташування збірної одразу ж після прибуття ще один київський динамівець – Артем Бєсєдін. У нападника – запалення ахіллового сухожилля, лікування якого не дозволяє футболісту бути готовим до матчу з Чехією", – повідомляє прес-служба збірної України.

Замість Бєсєдіна до складу національної команди викликаний нападник турецького Кайсеріспору Артем Кравець, який уже прибув до готелю, де розташувалась збірна, і візьме участь у вечірньому тренуванні.

Вже завтра, 9 жовтня, команда вирушить до Генуї, де наступного дня зіграє товариський матч проти команди Італії. Після цього поєдинку збірна вилетить до Харкова на гру Ліги націй проти Чехії, яка пройде 16 жовтня.

Нагадаємо, Шевченко визначився зі складом збірної на Лігу Націй.

Раніше була інформація,  до збірної Шевченко викликав 10 легіонерів.

Джерело - ФФУ.

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