Футболісти збірної України пролайкали привітання Путіну. ФОТО

Футболісти Динамо, Шахтаря та Карпат Артем Бєсєдін, Микола Матвієнко та Микита Шевченко лайкнули пост Тіматі в Instagram.

Дії спортсменів залишилися б без уваги якби не зміст посту. Тіматі написав привітання президенту Росії Володимиру Путіну і прикріпив фото з ним.

"Виникла дуже дивна ситуація. Те, що я поставив лайк до цього фото, нічого не означає.

Я слухаю Тіматі, і якщо придивитися, то ставив лайки всім попереднім його фотографіям. Не важливо, хто там на фото. Я ставив лайк виконавцю, а не Путіну або ще комусь.

Я не люблю ні Росію, ні Путіна. Це маячня. У моєму вчинку немає ніякої політики", - пояснив свої дії Артем Бєсєдін.