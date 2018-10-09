Футболісти збірної України пролайкали привітання Путіну. ФОТО

Футболісти Динамо, Шахтаря та Карпат Артем Бєсєдін, Микола Матвієнко та Микита Шевченко лайкнули пост Тіматі в Instagram.
Дії спортсменів залишилися б без уваги якби не зміст посту. Тіматі написав привітання президенту Росії Володимиру Путіну і прикріпив фото з ним.
"Виникла дуже дивна ситуація. Те, що я поставив лайк до цього фото, нічого не означає.
Я слухаю Тіматі, і якщо придивитися, то ставив лайки всім попереднім його фотографіям. Не важливо, хто там на фото. Я ставив лайк виконавцю, а не Путіну або ще комусь.
Я не люблю ні Росію, ні Путіна. Це маячня. У моєму вчинку немає ніякої політики", - пояснив свої дії Артем Бєсєдін.
Пізніше фото пролайкали Микола Шапаренко, Олег Верняєв і дочка Андрія Павелка.
Раніше повідомлялося, що футболісти збірної Росії жорстоко побили водія телеведучої.
Нагадаємо, що жахливий фол відбувся у Першій лізі.
Джерело - Чемпіон.