Райо Вальєкано та Еспаньйол розписали результативну нічию в Ла-Лізі. ВІДЕО

Реал Сосьєдад вдома приймав мадридський Райо Вальєкано в матчі 6 туру Ла Ліги.
Вже на початку зустрічі орендований у Реала Рауль Де Томас відкрив рахунок у зустрічі, але пізніше гості зусиллями Борхи Іглесіаса та Естебана Гранеро вийшли вперед.
Одразу після перерви Гаель Какута реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок у зустрічі.
Іспанія. Ла - Ліга
7 тур
28 вересня
Райо Вальєкано – Еспаньйол 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 6 Де Томас, 1:1 - 19 Іглесіас, 1:2 - 45 +1 Іглесіас, 2:2 - 47 Какута.
Нагадаємо, Реал поступився Севільї в Ла-Лізі.
Барселона сенсаційно зазнала поразки.
Джерело - Чемпіон.