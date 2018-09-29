Райо Вальєкано та Еспаньйол розписали результативну нічию в Ла-Лізі. ВІДЕО

Реал Сосьєдад вдома приймав мадридський Райо Вальєкано в матчі 6 туру Ла Ліги.

Вже на початку зустрічі орендований у Реала Рауль Де Томас відкрив рахунок у зустрічі, але пізніше гості зусиллями Борхи Іглесіаса та Естебана Гранеро вийшли вперед.

Одразу після перерви Гаель Какута реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Іспанія. Ла - Ліга

7 тур

28 вересня

Райо Вальєкано – Еспаньйол 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Де Томас, 1:1 - 19 Іглесіас, 1:2 - 45 +1 Іглесіас, 2:2 - 47 Какута.

Нагадаємо, Реал поступився Севільї в Ла-Лізі.

Барселона сенсаційно зазнала поразки.

Джерело - Чемпіон.