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Барселона зазнала першої поразки в сезоні. ВІДЕО

У 6-му турі чемпіонату Іспанії Леганес сенсаційно переміг Барселону. 

Каталонці відкрили рахунок вже на 12-й хвилині зусиллями Коутінью, який класним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальній кут воріт Куельяра. Однак Леганес на початку другого тайму зумів не лише відновити рівновагу, але й вийти вперед.

Нагадаємо, тренер Барселони Ернесто Вальверде назвав сучасний футбол схожим на шоу-бізнес

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Джерело - Чемпіон.

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