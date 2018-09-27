Барселона зазнала першої поразки в сезоні. ВІДЕО

У 6-му турі чемпіонату Іспанії Леганес сенсаційно переміг Барселону.

Каталонці відкрили рахунок вже на 12-й хвилині зусиллями Коутінью, який класним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальній кут воріт Куельяра. Однак Леганес на початку другого тайму зумів не лише відновити рівновагу, але й вийти вперед.

Нагадаємо, тренер Барселони Ернесто Вальверде назвав сучасний футбол схожим на шоу-бізнес.

Раніше, ФІФА обурилася, через відсутність Ліонеля Мессі на церемонії нагородження найкращих футболістів 2018 року.

Джерело - Чемпіон.