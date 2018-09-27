Реал розгромно поступився в Ла-Лізі

Севілья на своєму полі провела матч з Реалом в рамках 6-го туру чемпіонату Іспанії.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. У складі Севільї дубль на своє ім'я записав Андре Сілва, ще один м'яч забив Віссам Бен-Єддер.

Реал зазнав першої поразки в Прімері цього сезону. Мадридці продовжують утримувати друге місце в турнірній таблиці чемпіонату, поступаючись Барселоні лише за додатковими показниками.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, Ла-Ліга

6-й тур

26 вересня

Севілья - Реал Мадрид 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Андре Сілва, 2:0 - 21 Андре Сілва, 3:0 - 39 Бен-Єддер.

Нагадаємо, Барселона програла Леганесу в Ла-Лізі.

Тренер Барселони Ернесто Вальверде назвав сучасний футбол схожим на шоу-бізнес.

Джерело - Чемпіон.