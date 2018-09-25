ФІФА опублікувала результати голосування за найкращого гравця року

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич здобув нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА.
Організація опублікувала результати голосування
Хорват отримав 29% всіх голосів, випередивши свого екс-одноклубника Роналду на 10%. Третім за результатами голосування став Мохамед Салах. За єгиптянина проголосували 11%.
Рейтинг з 4-го по 10-те місце виглядає так:
Кіліан Мбаппе – 11%
Ліонель Мессі – 10%
Антуан Грізман – 7%
Еден Азар – 6%
Кевін де Брюйне – 3%
Рафаель Варан – 3%
Гаррі Кейн – 1%
Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.
Також назвали символічну збірну року.
Джерело - ФІФА.