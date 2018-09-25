ФІФА опублікувала результати голосування за найкращого гравця року

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич здобув нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Організація опублікувала результати голосування

Хорват отримав 29% всіх голосів, випередивши свого екс-одноклубника Роналду на 10%. Третім за результатами голосування став Мохамед Салах. За єгиптянина проголосували 11%.

Рейтинг з 4-го по 10-те місце виглядає так:

Кіліан Мбаппе – 11%

Ліонель Мессі – 10%

Антуан Грізман – 7%

Еден Азар – 6%

Кевін де Брюйне – 3%

Рафаель Варан – 3%

Гаррі Кейн – 1%

Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.

Також назвали символічну збірну року.

Джерело - ФІФА.