Модрич перервав гегемонію Мессі та Роналду в світовому футболі

Півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модріч став володарем премії ФІФА The Best-2018, чим перервав гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду у світовому футболі.

33-річний хорват випередив у голосуванні Кріштіану Роналду та Мохамеда Салаха

Шість років поспіль ФІФА вручала кращому гравцеві планети "Золотий м'яч" спільно з редакцією журналу France Football. Однак з 2016 року французьке видання, яке заснувало свій приз в 1956 році, і ФІФА знову вручають нагороди окремо.

Нагадаємо, визначилась символічна збірна року за версією ФІФА.

Раніше, визначили автора найкращого гола 2018 року за версією ФІФА.

Також, найкращий тренер світу - француз.

Джерело - Чемпіон.