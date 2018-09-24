Найкращий тренер світу - француз. ФОТО

У Лондоні відбувається гала-церемонія ФІФА The Best-2018, на якій визначили найкращого тренера року. Ним став керманич збірної Франції Дідьє Дешам.
Французький фахівець став найкращим тренером року за версією ФІФА.
Окрім нього на премію також претендували Зінедін Зідан (екс-Реал) і Златко Далич (збірна Хорватії). Минулого літа збірна Франції під керівництвом Дешама стала чемпіоном світу. 49-річний фахівець став лише третім в історії, кому вдалося стати переможцем Мундіалю у статусі гравця та тренера.
Congratulations, Didier Deschamps 🙌— #TheBest (@FIFAcom) 24 вересня 2018 р.
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/fGPE4tOMaL
Престижну нагороду Дідьє Дешаму вручив багаторічний керманич лондонського Арсенала Арсен Венгер.
Джерело - Чемпіон.