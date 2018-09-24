Найкращий тренер світу - француз. ФОТО

У Лондоні відбувається гала-церемонія ФІФА The Best-2018, на якій визначили найкращого тренера року. Ним став керманич збірної Франції Дідьє Дешам.

Французький фахівець став найкращим тренером року за версією ФІФА.

Окрім нього на премію також претендували Зінедін Зідан (екс-Реал) і Златко Далич (збірна Хорватії). Минулого літа збірна Франції під керівництвом Дешама стала чемпіоном світу. 49-річний фахівець став лише третім в історії, кому вдалося стати переможцем Мундіалю у статусі гравця та тренера.

Престижну нагороду Дідьє Дешаму вручив багаторічний керманич лондонського Арсенала Арсен Венгер.

Джерело - Чемпіон.