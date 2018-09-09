Заховайло: Словаки не гратимуть у футбол, а заважатимуть, будуть пресингувати, перекривати будь-який простір

Відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло поділився думками про майбутній матч Ліги Націй Україна - Словаччина.

"Особисто я отримав естетичне задоволення від матчу проти Чехії. Україна дуже добре грала. Скажу так, наближено до ідеалу. Це те, що я хочу бачити щоразу в матчах збірної. Лише потрібно покращити реалізацію моментів", — сказав менеджер.

На думку Заховайла, коли Україна перемагала в топових кубів зазвичай грала від захисту, а йому ж приємніше бачити, коли українці домінують та грають в динамічний футбол.

"Потрібно зазначити, що чехи не були в оптимальному складі. Не було щонайменше чотирьох основних гравців. Втім суперник мав ким їх замінити. Крім того, Яролім не вгадав з тактикою. Три центральних захисники проти наших сильних флангів не спрацювали, бо команда програла центр поля. Маліновський і Марлос буквально возили опонентів", — зауважив Заховайло.

Щодо майбутнього суперника експерт сказав наступне:

"Словаччина – досвідченіша, зіграніша та збалансованіша команда. Грати зі словаками буде складніше. Ще й матч відбудеться за порожніх трибун, що не на користь збірній України. З підтримкою львівських уболівальників наші футболісти могли б впіймати кураж і тиснути на суперника.

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Прогнозую, що словаки не гратимуть у футбол, а заважатимуть, будуть пресингувати, перекривати будь-який простір. Ще Словаччина матиме перевагу, зважаючи, що матч проти Данії був на день раніше. Хоча, правильніше сказати, з данськими аматорами. Проти словаків вийшов склад, зібраний з нижчих ліг, а на воротах узагалі стояв голкіпер з міні-футболу. Цей поєдинок не забрав багато сил", — наголосив Заховайло.

На думку експерта команди добре знають одна одну тому протистояння буде складним.

"Україна – мінімальний фаворит майбутньої гри. Перемога практично гарантує вихід в наступний етап Ліги націй. Думаю, команда Шевченка переможе вдома з рахунком 2:1. Словаки заб’ють, але в українців буде більше можливостей для гола, два з яких ми реалізуємо", — підсумував менеджер.

Нагадаємо, Маркевич виділив плюси і мінуси збірної.

Джерело - Рейтинг букмекерів.