Маркевич: плюс збірної України в тому, що команда прагнула перемогти

Колишній тренер збірної України з футболу, а нині голова комітету збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич розповів чого очікує від гри зі Словаччиною.
Про це він розповів виданню Команда №1.
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"Найбільший плюс у грі збірної України в тому, що команда прагнула перемогти. До мінусів можу віднести момент з пропущеним м'ячем, оскільки дуже легко дозволили відзначитися супернику, і погану реалізацію моментів. За такої ігрової переваги, якої я навіть не очікував побачити, потрібно більше забивати. Над цим компонентом необхідно працювати, адже в майбутніх матчах зі збірними вищого класу один момент може вирішити долю поєдинку", — сказав Маркевич.
Нагадаємо, Саленко вважає Україну фаворитом матчу зі Словаччиною.
А ведучий Ігор Циганик вважає, що Україна рухається у правильному напрямку
Джерело - Команда №1.