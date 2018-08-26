Севілья близька до найдорожчого трансферу у своїй історії

Севілья серйозно налаштована щодо придбання форварда Ліона Маріано Діаса до кінця літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Marca.

Форвард Ліона, який міг опинитися в Севільї ще в 2016 році, імовірно обійдеться андалузцям в 40 млн євро. Таким чином, він може стати найдорожчим придбанням в історії клубу.

Іспанці запропонували за вихованця Реала 25 мільйонів євро, однак Ліон пропозицію відхилив.

Marca також вважає, що в гонку за Діаса може втрутитися Реал, який перебуває в екстреному пошуку забивного нападника на зміну Криштіану Роналду.

Діас перейшов в Ліон з Реала минулого літа і відзначився неабиякою результативністю, в першому сезоні забивши 21 гол в 45 матчах за французів у всіх турнірах.

Нагадаємо, що фанати Реала обирають нову сімку.

Раніше повідомлялося, що конкурент Луніна може залишитися в Реалі.

Джерело - Marca.