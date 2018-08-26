Конкурент Луніна може залишитися в Реалі

Голкіпер Реала Кіко Касілья, швидше за все, проведе поточний сезон у складі мадридців.

Про це повідомляє Marca.

Інтерес до іспанця проявляють Севілья і Еспаньол, однак трансфер ускладнює його висока зарплата в розмірі 2,5 млн євро.

Таким чином, велика ймовірність того, що 31-річний футболіст залишиться ще на один сезон і займе позицію третього воротаря після Тібо Куртуа і Кейлора Наваса.

У цьому випадку українець Андрій Лунін повинен буде відправитися в оренду, так як головний тренер команди Хулен Лопетегі має намір залишити у складі не менше трьох воротарів.

Раніше повідомлялося про те, що український воротар близький до оренди в Леганес.

Нагадуємо, що Лунін не потрапив до заявки на матч з Хетафе.

Джерело - Marca.