Євро-2020. Англія вийшла у фінал чемпіонату Європи та інші новини

Джерело - Чемпіон.

1. У другому півфіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Англії завдала поразки Данії.

2. Форвард збірної Іспанії Альваро Мората після гри з Італією(1:1, 4:2 по пенальті) звернувся до уболівальників.

3. Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке вперше в якості тренера поступився в півфіналі турніру.

4. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний італійським уболівальникам за підтримку збірної України на Євро-2020.

5. У матчі 1/2 фіналу Кубка Америки 2021 збірна Аргентини перемогла по пенальті Колумбію.

6. Олімпік не візьме участь у новому сезоні УПЛ.

7. Колишній капітан Реала продовжить кар'єру у Франції, підписавши контракт із ПСЖ.

8. Динамо віддало форварда Франа Соля в оренду іспанському клубу Ейбар.

9. Стала відома сума, яку київське Динамо буде платити за оренду НСК Олімпійський у новому сезоні.

10. У контрольному матчі київське Динамо зіграло внічию зі швейцарським Люцерном.