Євро-2020. Англія вийшла у фінал чемпіонату Європи та інші новини

Джерело - Чемпіон.
1. У другому півфіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Англії завдала поразки Данії.
2. Форвард збірної Іспанії Альваро Мората після гри з Італією(1:1, 4:2 по пенальті) звернувся до уболівальників.
3. Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке вперше в якості тренера поступився в півфіналі турніру.
4. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний італійським уболівальникам за підтримку збірної України на Євро-2020.
5. У матчі 1/2 фіналу Кубка Америки 2021 збірна Аргентини перемогла по пенальті Колумбію.
6. Олімпік не візьме участь у новому сезоні УПЛ.
7. Колишній капітан Реала продовжить кар'єру у Франції, підписавши контракт із ПСЖ.
8. Динамо віддало форварда Франа Соля в оренду іспанському клубу Ейбар.
9. Стала відома сума, яку київське Динамо буде платити за оренду НСК Олімпійський у новому сезоні.
10. У контрольному матчі київське Динамо зіграло внічию зі швейцарським Люцерном.