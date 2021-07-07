Ейбар орендував нападника Динамо

Договір розрахований на один рік

Джерело - фК Динамо.

Динамо віддало форварда Франа Соля в оренду іспанському клубу Ейбар, який за підсумками минулого сезону вилетів до Сегунди.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Договір розрахований на один рік.

У минулому сезоні Соль виступав в іншому клубі Сегунди - Тенерифе. Там гравець забив 10 голів.

Контракт іспанця з київським клубом розрахований до кінця 2023 року.

Динамо цього літа вже залишилося без форварда Артема Бєсєдіна, який отримав серйозну травму на Євро-2020. Крім того, не виключено, що клуб продасть нападника Владислава Супрягу, на якого націлений Дженоа.

Зараз на перегляді в команді знаходяться гравці атаки Владислав Кулач та Денис Антюх.

Нагадаємо, Луческу готовий відпустити Супрягу до Італії.