Євро-2020. Енріке вперше в якості тренера поступився в півфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії по пенальті переграла Іспанію та вийшла до фіналу Євро-2020.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке вперше вилетів на стадії 1/2.
Раніше Енріке вигравав у 4-х півфіналах у якості наставника Барселони.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії по пенальті переграла Іспанію та вийшла до фіналу Євро-2020.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке вперше вилетів на стадії 1/2.
Раніше Енріке вигравав у 4-х півфіналах у якості наставника Барселони.