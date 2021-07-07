Євро-2020. Енріке вперше в якості тренера поступився в півфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії по пенальті переграла Іспанію та вийшла до фіналу Євро-2020.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке вперше вилетів на стадії 1/2.

Раніше Енріке вигравав у 4-х півфіналах у якості наставника Барселони.