Олімпік покине УПЛ - ЗМІ

УПЛ втратить донецьку команду

Олімпік не візьме участь у новому сезоні УПЛ.

Про це повідомляє sport.ua.

Олімпік "на 97 відсотків не виступатиме в новому сезоні в УПЛ". Причина - фінансові проблеми, а також п'ятирічний "бан" від УАФ для президента "олімпійців" Влада Гельзіна. Питання з участю, точніше, з неучастю донеччан у вищому дивізіоні має вирішитися найближчими днями. Причому мова йде не про добровільне пониження в класі, а нібито про розформування клубу.

У разі, якщо ця інформація підтвердиться, місце Олімпіка в УПЛ займе Минай, який став найгіршою командою ліги за підсумками минулого сезону і понизився у класі. Інших кандидатів на можливе вакантне місце, окрім закарпатського клубу, як нас запевнили, в УАФ не розглядають.

З Десною все не так сумно. Проблеми фінансового характеру у клубу є, але вони не настільки критичні, як у "відомства" Гельзіна. За твердженням нашого інсайдера, Десна в новому сезоні буде грати в УПЛ. Просто чернігівський клуб "вирішив відмовитися від деяких вікових футболістів і буде надалі робити ставку на молодь".

Раніше повідомлялося, що український клуб припинить своє існування.