Шевченко: Дякую італійським фанатам, які нас підтримали

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний італійським уболівальникам за підтримку збірної України на Євро-2020.
Про це заявив сам фахівець.
"Сердечна подяка від мене і від усього українського народу уболівальникам "Мілана" і всім італійським фанатам, які підтримали нас у цій європейській подорожі. Вітаємо Роберто Манчіні, його штаб і всю збірну Італії з тим, що вони зробили, та з виходом до фіналу", - зазначив Шевченко.
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В 1/4 фіналу Євро-2020, який пройшов в Римі, Україна програла Англії з рахунком 0:4.