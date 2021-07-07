Шевченко: Дякую італійським фанатам, які нас підтримали

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний італійським уболівальникам за підтримку збірної України на Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Сердечна подяка від мене і від усього українського народу уболівальникам "Мілана" і всім італійським фанатам, які підтримали нас у цій європейській подорожі. Вітаємо Роберто Манчіні, його штаб і всю збірну Італії з тим, що вони зробили, та з виходом до фіналу", - зазначив Шевченко.