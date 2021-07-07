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Шевченко: Дякую італійським фанатам, які нас підтримали

Сьогодні 16:54 404 0
Наставник збірної України звернувся до італійських любителів футболу
Шевченко: Дякую італійським фанатам, які нас підтримали
#Україна, #Італія, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний італійським уболівальникам за підтримку збірної України на Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Сердечна подяка від мене і від усього українського народу уболівальникам "Мілана" і всім італійським фанатам, які підтримали нас у цій європейській подорожі. Вітаємо Роберто Манчіні, його штаб і всю збірну Італії з тим, що вони зробили, та з виходом до фіналу", - зазначив Шевченко.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

В 1/4 фіналу Євро-2020, який пройшов в Римі, Україна програла Англії з рахунком 0:4.

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