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Рамос став гравцем ПСЖ

Сьогодні 22:55 238 0
Легендарний іспанський гравець змінив клуб
Рамос став гравцем ПСЖ
#Рамос, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Колишній капітан Реала продовжить кар'єру у Франції, підписавши контракт із ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба ПСЖ.

 Додамо, що іспанець виступатиме під 4 номером у Парижі. Інформацію опублікували на офіційному сайті ПСЖ, проте майже одразу видалили.

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Нагадаємо, Рамос став вільним агентом після свого відходу з Реала. У складі вершкових він виграв 22 титули, в тому числі п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії і чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

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