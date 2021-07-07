Рамос став гравцем ПСЖ

Легендарний іспанський гравець змінив клуб

Колишній капітан Реала продовжить кар'єру у Франції, підписавши контракт із ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба ПСЖ.

Додамо, що іспанець виступатиме під 4 номером у Парижі. Інформацію опублікували на офіційному сайті ПСЖ, проте майже одразу видалили.

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Нагадаємо, Рамос став вільним агентом після свого відходу з Реала. У складі вершкових він виграв 22 титули, в тому числі п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії і чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.