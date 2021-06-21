Денисов: Якщо програємо Австрії – не факт, що отримаємо прохідний квиток

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов оцінив перспективи збірної України на Євро-2020.

Про це розповів сам телеведучий.

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"У разі другого місця збірної України - ми виходимо на Італію. Якщо програємо Австрії і вийдемо з третього місця - потрапляємо на перше місце групи смерті. Це або Франція, або Німеччина, або Португалія. Якщо програємо - не факт, що отримаємо прохідний квиток", - сказав Денисов.