Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Австрією

Попов, Безус та Зубков не допоможуть збірній України у матчі проти Австрії

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком визначився із списком гравців на матч проти Австрії на Євро-2020.

Про це повідомляє УАФ.

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Заявка збірної України на матч з Австрією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

До складу на гру з Австрією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов й Роман Безус.

Раніше, Зінченко назвав найнебезпечнішого гравця збірної Австрії.