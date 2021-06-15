Євро-2020. Франція - Німеччина 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F 15 червня, 2021 Франція - Німеччина 1:0 Арена Мюнхен, Мюнхен Головний арбітр - Карлос дель Серро(Іспанія)

Матч завершено! Збірна Франції здобуває мінімальну перемогу над Німеччиною в першому турі групового етапу Євро-2020!

90' Заміна в складі збірної Франції. Замість травмованого Рабйо на поле вийшов Дембеле.

90' Рабйо опинився на газоні. Медики надають хавбеку допомогу зараз.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

90' Заміна від Дід'є Дешама. Бензема пішов відпочивати. Гру продовжив Толіссо.

89' Сане пробивав зі штрафного, але м'яч пролетів вище воріт.

88' Подвійна заміна в складі збірної Німеччини. Замість Гінтера та Гозенса на поле вийшли Джан та Фолланд.

87' Мюллер виконував подачу в штрафний майданчик, але влучив у руку Рабйо, штрафний для збірної Німеччини.

86' Ні! Рахунок залишається незмінним! Суддя після допомоги ВАР-арбітрів зафіксував офсайд.

85' ГОООООЛ! Збірна Франції подвоює рахунок у матчі! Погба видав пас у розріз на Мбаппе, той втік до штрафного майданчику і прострілив на Бензему, який забив у порожні ворота.

83' Кроос переводив м'яч на Гозенса діагональною передачею, але Погба перехопив цей пас.

82' Грізман відібрав м'яч у Гозенса і намагався втікати у контратаку, але лівий латераль німецької команди порушив правила.

80' Мбаппе накрутив на фланзі захисника і виконував простріл у центр, але цей крос був заблокований.

78' Кіліан Мбаппе втікав від Хуммельса сам на сам з Ноєром, але в останній момент захисник збірної Німеччини відібрав м'яч у підкаті.

76' Вернер виконував подачу з флангу, але ніхто з гравців збірної Німеччини не зміг зачепитися за м'яч.

74' Подвійна заміна у складі збірної Німеччини. Замість Гнабрі та Гаверца на поле вийшли Вернер та Сане.

72' Гінтер сів на газон у центрі поля. Медики вже вийшли надавати допомогу.

70' Кімміх низом в черговий раз прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги Варана полетів на кутовий.

68' Бензема пробивав з-за меж штрафного майданчику, але влучив у спину Хуммельсу.

66' Забив гол Кіліан Мбаппе неймовірним обвідним ударом, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

64' Пішла подача з корнера, але Погба вибив м'яч за межі поля.

63' Відмінним пасом Мюллер запустив Гаверца у штрафну суперника, але того випередив Ернандес і виніс м'яч на кутовий.

61' Все нормально з Паваром, продовжує він поєдинок.

60' В минулому епізоді Кроос з ходу пробивав, але влучив у того ж Гозенса, який лежав на газоні.

59' Гозенс зітнкувся з Паваром у штрафному майданчику. На газоні опинився французький захисник. Медики на полі.

57' На Гнабрі знову пішло закидання в штрафний майданчик, але трохи не дістався до м'яча вінгер Баварії.

56' Мюллер пробивав з меж штрафного майданчику, але Варан у підкаті заблокував небезпечний удар.

55' Кроос подавав зі штрафного, Гавецр боровся із захисником, але Льоріс вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

54' Гозенс виконував класну подачу у штрафний майданчик, Гнабрі один знаходився і з льоту наносив удар, але м'яч полетів вище воріт!

52' Мбаппе класно розрізав оборону збірної Німеччини передачею на Рабйо. Адріан у ближній кут пробивав потужно, але влучив у стійку!

51' М'яко закидав Гюндоган у штрафну суперника, куди вривався Мюллер, але перехопив цей пас Кімпембе.

49' Рабйо втікав у контратаку, але задалеко відпустив від себе м'яч і Гінтер вибив снаряд подалі від своїх воріт.

47' Кіліан Мбаппе класно увірвався у штрафний майданчик, але пробити у боротьбі з Хуммельсом так і не зміг.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри! Збірна Франції мінімально переграє Німеччину на Альянц Арені.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Гаверц намагався з-за меж штрафного майданчику пробивати, але Кімпембе заблокував цей удар.

42' На швидкості втік від Хуммельса по центру Мбаппе, але відпустив від себе задалеко м'яч, який став легкою здобиччю для Ноєра.

40' Кімміх у боротьбі з Ернандесом падав після чого зачепив ногою француза по голові. Штрафний для збірної Франції.

38' Гозенс виконував простріл з лівого флангу, Гнабрі продовжив далі на Гюндогана, який з льоту пробивав, але м'яч трохи повз ворота пішов.

36' Мбаппе виконував простріл у штрафному майданчику, але Гінтер у підкаті заблокував цю передачу.

35' Варан перехопив м'яч і пішов у обіграш після чого Гаверц порушив правила.

33' Виконував розрізний пас Гюндоган в штрафну на хід Мюллеру, але прочитав цей епізод Канте і перехопив м'яч.

31' Кроос у центрі поля два рази вдарив по ногах Погба після чого суддя зафіксував фол.

29' Кімміх правим флангом проривався у штрафний майданчик, але у боротьбі з Кімпембе випустив м'яч за межі поля.

27' Знову Тоні Кроос наносив удар, але зараз м'яч полетів вище воріт.

26' Мюллера збили перед штрафним майданчиком. Ще одна нагода для збірної Німеччини.

25' Кроос пробивав, але влучив у стінку.

24' Канте збив Гюндогана перед своїм штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для німецької збірної!

22' Госенс класну подачу виконував у штрафний майданчик збірної Франції, Мюллер зачепив м'яч гольовою, але трохи не влучив у ворота.

20' ГОООООЛ! Збірна Франції виходить вперед! Погба виконав шедевральне закидання у штрафний майданчик на Ернандеса, лівий захисник виконував простріл на Мбаппе, але Хуммельс зачепив м'яч та перевів його у свої ворота.

18' Пішла подача з лівого кута поля, але оборонці збірної Німеччини відбилися.

17' Мбаппе класно змістився у центр і пробивав по воротах, але Ноєр урятував свою команду перевівши м'яч на кутовий.

16' Грізман виконував подачу з корнера, Погба класно пробивав по воротах, але м'яч трохи вище воріт полетів.

15' Павар виконував простріл з правого флангу, але Гінтер перевів м'яч на кутовий.

13' З правого флангу Гнабрі закидав у штрафну на Гаверца, але у силовій боротьбі Кімпембе відібрав м'яч.

11' Грізманн та Мбаппе на фланзі обігрувалися, але Антуан у підсумку помилився з передачею та подарував м'яч супернику.

9' Кімміх класно у підкаті постелився проти Ернандеса, але м'яч пішов у аут від німецького захисника.

7' Кімміх грубо пішов у відбір проти Ернандеса на фланзі. Суддя нагородив німця жовтою карткою.

6' Гаверц невдало обробив м'яч у штрафному майданчику і випустив його за межі поля.

4' Кроос подавав зі штрафного, Хуммельс зумів пробити головою, але м'яч полетів вище воріт.

3' Контролює м'яч збірна Німеччини на перших хвилинах, Франція поки віддає м'яч супернику.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Німеччини!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Франції зіграє з Німеччиною в першому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у вівторок, 15 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.