 Мбаппе проти Ноєра: Стартові склади матчу Франція - Німеччина | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Мбаппе проти Ноєра: Стартові склади матчу Франція - Німеччина

Сьогодні 21:09 199 0
Стали відомі стартові склади команд
Мбаппе проти Ноєра: Стартові склади матчу Франція - Німеччина
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У Мюнхені збірна Німеччини зіграє стартовий матч Євро-2020 проти національної команди Франції.

Стартові склади команд

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Погба, Канте, Рабйо – Грізманн – Бензема, Мбаппе.

Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Лемар, Жиру, Дембеле, Толіссо, Зума, Дінь, Коман, Бен Єддер, Кунде.

Актуально: Євро-2020. Франція - Німеччина: онлайн-трансляція

Німеччина: Ноєр – Гінтер, Хуммельс, Рюдігер – Кімміх, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Гаверц, Гнабрі, Мюллєр.

Запасні: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Клостерманн, Нойхаус, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше, Португалія з дублем Роналду обіграла Угорщину на Євро-2020.

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