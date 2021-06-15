Мбаппе проти Ноєра: Стартові склади матчу Франція - Німеччина

Джерело - Чемпіон.
У Мюнхені збірна Німеччини зіграє стартовий матч Євро-2020 проти національної команди Франції.
Стартові склади команд
Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Погба, Канте, Рабйо – Грізманн – Бензема, Мбаппе.
Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Лемар, Жиру, Дембеле, Толіссо, Зума, Дінь, Коман, Бен Єддер, Кунде.
Актуально: Євро-2020. Франція - Німеччина: онлайн-трансляція
Німеччина: Ноєр – Гінтер, Хуммельс, Рюдігер – Кімміх, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Гаверц, Гнабрі, Мюллєр.
Запасні: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Клостерманн, Нойхаус, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.
Матч розпочнеться о 22:00.
Раніше, Португалія з дублем Роналду обіграла Угорщину на Євро-2020.