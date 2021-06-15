Мбаппе проти Ноєра: Стартові склади матчу Франція - Німеччина

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У Мюнхені збірна Німеччини зіграє стартовий матч Євро-2020 проти національної команди Франції.

Стартові склади команд

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Погба, Канте, Рабйо – Грізманн – Бензема, Мбаппе.

Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Лемар, Жиру, Дембеле, Толіссо, Зума, Дінь, Коман, Бен Єддер, Кунде.

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Німеччина: Ноєр – Гінтер, Хуммельс, Рюдігер – Кімміх, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Гаверц, Гнабрі, Мюллєр.

Запасні: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Клостерманн, Нойхаус, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше, Португалія з дублем Роналду обіграла Угорщину на Євро-2020.