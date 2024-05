У Саудівській Аравії оголосили заміну Бетербієва в бою з Біволом

Лівійський боксер Малік Зінад (22-0, 16 КО) битиметься проти росіянина киргизького походження Дмитра Бівола (21-0, 11 КО), який володіє титулом чемпіона WBA в напівважкій вазі.

Про це повідомив очільник головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль-аш Шейха.

Зінад стане заміною росіянину Артуру Бетербієву, який мав битися з Біволом, але зазнав травми меніску. Очікується, що він зможе відновитися не раніше вересня.

Бій між Зінадом та Біволом буде частиною карду 5 на 5 між Matchroom Boxing та Queensberry Promotions. Спочатку планувалося, що в головній події шоу битимуться два росіянина, але тепер великий вечір боксу в Саудівській Аравії очолять Деонтей Вайлдер та Чжан Чжилей.

