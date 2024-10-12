Бетербієв – Бівол: усе про бій за звання абсолюта

Представник Канади Артур Бетербієв зустрінеться з киргизстанським боксером Дмитром Біволом у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Бій заплановано в ніч з суботи 12 жовтня на неділю 13-го 2024 року, на арені Kingdom Arena, Ер-Ріяд. Поєдинок триватиме максимум 12 раундів у напівважкій вазі, що означає, що вагова межа становитиме 79,4 кг.

Статистика бою

Артур Бетербієв виходить на ринг з непереможеним рекордом: 20 перемог, нуль поразок і 0 нічиїх, 20 з яких здобуті нокаутом. Дмитро Бівол провів 23 професійні бої та також має 0 в графі поразок. 12 перемог він здобув нокаутом.

Статистика свідчить про те, що Бетербієв має величезну перевагу в силі над Біволом, маючи 100% відсоток нокаутів проти 52% у Бівола.

Артур Бетербієв старший за Бівола на 6 років, йому 39. Бетербієв має мінімальну перевагу в довжині рук – 2,5 см. І Артур Бетербієв, і Дмитро Бівол б'ються з ортодоксальної стійки.

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Бетербієв, ймовірно, менш досвідчений боєць, він провів на 3 бої менше і дебютував у 2013 році, на 1 рік і 5 місяців раніше, ніж Бівол, чий перший професійний бій відбувся у 2014 році. Він провів на 92 раунди менше професійних боїв, загалом 98 проти 190 у Бівола.

Артур Бетербієв виходить на бій на 1-й позиції рейтингу The Ring у напівважкій вазі. Дмитро Бівол наразі займає 2 місце в рейтингу.

Форма "не російських боксерів"

Бетербієв залишається непереможеним на професійному рингу, зупинивши 5 своїх останніх опонентів нокаутами.

У своєму останньому поєдинку він переміг Каллума Сміта 13 січня 2024 року в бою за титули чемпіона світу за версіями IBF, WBC і WBO в напівважкій вазі. До цього він переміг Ентоні Ярда 28 січня 2023 року технічним нокаутом у 8-му раунді.

Напередодні цього бою він переміг Джо Сміта-молодшого 18 червня 2022 року технічним нокаутом у 2-му раунді та Маркуса Брауна 17 грудня 2021 року нокаутом в 9-му раунді.

Також представник Канади переміг Адама Дейнеса 20 березня 2021 року технічним нокаутом в 10-му раунді в Льодовому палаці "Ходинка" в столиці Росії, Москві.

Бівол залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши одного суперника з останніх 5.

У своєму останньому поєдинку він переміг Маліка Зінада 1 червня 2024 року технічним нокаутом в 6-му раунді в бою за титул чемпіона світу за версією WBA. До цього він переміг Ліндона Артура 23 грудня 2023 року одноголосним рішенням суддів, таким же чином Біволу програв Гільберто "Зурдо" Рамірес 5 листопада 2022 року.

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До цього Бівол сенсаційно переміг Канело Альвареса 7 травня 2022 року одноголосним рішенням суддів та Умара Саламова 11 грудня 2021 року одноголосним рішенням суддів у КРК "Уралец", Єкатеринбург, Росія.

Активність боксерів

З точки зору останньої активності, Дмитро Бівол провів більше боїв, ніж Артур Бетербієв.

Бетербієв востаннє бився 8 місяців і 29 днів тому, а Дмитро Бівол – 4 місяці та 11 днів тому.

Останні 5 боїв Бетербієва відбулися за 3 роки, 6 місяців і 22 дні, що означає, що він бився приблизно кожні 8 місяців і 17 днів. У цих боях він провів загалом 36 раундів, тобто вони тривали в середньому 7,2 раунди.

Останні 5 боїв Бівола відбулися за 2 роки, 10 місяців і 1 день, тобто він бився в середньому кожні 6 місяців і 26 днів. У цих боях він провів загалом 54 раунди, що означає, що вони тривали в середньому 10,8 раундів.

О котрій годині розпочнеться бій?

Вихід російських боксерів на ринг запланований на 01:15 неділі, 13 жовтня, за київським часом.

Де дивитися поєдинок?

Офіційної трансляції поєдинку в Україні не буде. Єдиним легальним способом перегляду бою є сервіс DAZN. Вартість трансляції складає 19,99 долара або 822 грн.

Прогноз букмекерів на бій

Букмекери дають мінімальну перевагу молодшому на 6 років Біволу та вважають саме його фаворитом протистояння:

Перемога Бівола – 1,68;

Перемога Бетербієва – 2,40.