Молодіжна збірна України здолала Іспанію у товариському матчі

Молодіжна збірна України обіграла команду Іспанії U-21 у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Зустріч розглядася, як підготовка до чемпіонату Європи-2025.

Іспанія з перших хвилин заволоділа ініціативою, проте до реальних нагод відкрити рахунок справа не дійшла. Українці активізувалися наприкінці першого тайму – найнебезпечніший момент був у Назара Волошина. Півзахисник з лінії штрафного майданчика пробив з-під суперника, проте його удар відбив голкіпер.

На старті другої половини гри іспанці повністю змінили весь стартовий склад, натомість в українців була лише заміна голкіпера.

Другий тайм також пройшов за переваги збірної Іспанії. Проте в українців надійну гру продемонстрував Єрмаков, який на 79-й хвилині врятував команду після рикошету після удару Молейро. У "синьо-жовтих" мав нагоду відзначитись Михавко, який головою завдавав удару в ближній кут воріт іспанців.

Збірна України змогла вирвати перемогу у доданий час, Ілля Квасниця головою переправив м'яч у сітку після навісу з флангу від Богдана В’юнника.

Товариський матч

6 червня

Іспанія U-21 – Україна U-21 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+2 Квасниця

Іспанія (U-21): Ітурбе (Кампос, 46), Жерар Мартін (Буено, 46), Таррега (Марін, 46), Москера (Херцог, 46), Пубілль (Хуанлу, 46), Хаві Гуера (П.Марін, 46), Хаурегізар (Туррієнтес, 46), Єремай, Торре (Молейро, 46), Діого Лопес (Хесус, 46), Матео Жозеф (Фернандес, 46).

Україна (U-21): Нещерет (Єрмаков, 46), Вівчаренко, Михавко, Козік, Роман (Батагов, 64), Бражко, Волошин (Квасниця, 76), Рубчинський (Царенко, 76), Очеретько, Брагару (Велетень, 83), Ванат (В'юнник, 46).

Попереджені: Волошин (39), Козік (84), Квасниця (85).

Фінальна частина молодіжного Євро-2025 відбуватиметься у Словаччині з 12 червня по 5 липня. На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Напередодні стала відома заявка збірної України U-21 на чемпіонат Європи-2025.