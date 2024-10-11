Бетербієв і Бівол пройшли процедуру зважування, один ледве вклався в ліміт

11 жовтня володар поясів WBC, WBO і IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (20-0, 20 KO) і чемпіон за версією WBA Дмітрій Бівол вклалися у вагу перед завтрашнім боєм.

Про це повідомляє американський спортивний журналіст Ден Рафаель.

Вага боксерів:

Артур Бетербієв – 79.36 кгДмітрій Бівол – 78.98 кг

Артур Бетербієв та Дмітрій Бівол зійдуться в об'єднавчому бою за абсолютне чемпіонство у напівважкій вазі (до 79,379 кг) 12 жовтня в багатопрофільному розважальному комплексі Kingdom Arena (Boulevard Hall) в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Відзначимо, що Бетербієв і Бівол мали зустрітися 1 червня, але перший знявся з бою через травму. У підсумку Бівол провів поєдинок проти Маліка Зінада, якого нокаутував у шостому раунді (перший нокаут з 2018 року).

Український боксер напівважкої ваги Єгор Великовський допомагав Бетербієву готуватись до цього бою.