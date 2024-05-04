Бій Бетербієв — Бівол скасували

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBC, WBO та IBF у напівважкій вазі Артура Бетербієва (20−0, 20 КО) і володаря титулу WBA Дмитра Бівола (21−0, 11 КО) скасовано.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бетербієв отримав розрив меніска, через що вимушений перенести операцію. Його повернення очікується не раніше вересня.

Інформацію також підтвердив голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх. За його словами, поєдинок буде перенесено на пізнішу дату цього року.

Попри це кард 5 на 5 між Matchroom та Queensberry не буде скасовано. Зазначається, що Біволу вже шукають нового суперника на 1 червня.