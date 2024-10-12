Вордлі переміг Кларка нокаутом у першому раунді

Чемпіон Великої Британії та Британської Співдружності у важкій вазі Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) переміг британського боксера Фрейзера Кларка (8-1-1, 6 КО).

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.

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FABIO WARDLEY IN THE FIRST ROUND



pic.twitter.com/uQkIefsW4A — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) October 12, 2024

Їхній поєдинок відбувався в андеркарді бою двох росіян Атура Бетербієва та Дмітрія Бівола у Саудівській Аравії. На кону цього бою стоятиме звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі (до 79,379 кг).

Зауважимо, що Вордлі та Кларк уже зустрічалися. 31 березня вони завершили бій за титули чемпіона Великої Британії та Співдружності в надважкій вазі внічию.

Кларк побував у нокдауні в 5-му раунді, а в 7-му з нього зняли один бал за повторення ударів нижче пояса.