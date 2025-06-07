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Даллас звільнив тренера після поразки Едмонтону

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 09:15
Даллас звільнив тренера після поразки Едмонтону
Пітер Дебур
Даллас Старз

Фіналіст Західної конференції Даллас Старз оголосив про звільнення Пітера Дебура з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба клубу НХЛ.

Фахівець працював зі Старз із 2022 року та зміг вивести команду у фінал конференції, де вони поступились Едмонтону (4:1). У січні 2023 року Дебура було призначено головним тренером всіх зірок Центральної конференції.

Раніше канадський тренер працював з Флоридою, Нью-Джерсі, Сан-Хосе та Вегасом. У 2012 та 2016 роках він пробивався у фінал Кубку Стенлі, але обидва рази програвав.

Зазначимо, що сьогодні відбувся другий матч фінальної серії між Флоридою та Едмонтоном, який завершися перемогою Пантерз.

НХЛ Даллас Старз

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