Чісора дав свій прогноз на бій Бетербієв – Бівол

Відомий британський боксер Дерек Чісора (35-13, 25 КО) вважає, що у бою між Артуром Бетербієвим (20-0, 20 КО) та Дмітрієм Біволом (23-0, 12 КО) буде нокаут.

Про це Чісора сказав у коментарі для SecondsOut.

"Я ставлю на нокаут. Ці хлопці не заграватимуть один з одним. Хто конкретно виграє достроково, я сказати не беруся, але вважаю таку можливість дуже високою. Так чи інакше, це дуже великий бій для всього боксерського світу", – сказав Дерек.

Артур Бетербієв та Дмітрій Бівол зійдуться в об'єднавчому бою за абсолютне чемпіонство у напівважкій вазі (до 79,379 кг) 12 жовтня в багатопрофільному розважальному комплексі Kingdom Arena (Boulevard Hall) в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Відзначимо, що Бетербієв і Бівол мали зустрітися 1 червня, але перший знявся з бою через травму. У підсумку Бівол провів поєдинок проти Маліка Зінада, якого нокаутував у шостому раунді (перший нокаут з 2018 року).

Український боксер напівважкої ваги Єгор Великовський допомагав Бетербієву готуватись до цього бою.